Paganini svela: "Il procuratore di Vlahovic si è spesso incontrato con Tare"
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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato del futuro di Robert Lewandowski, accostandolo più alla Juventus di Luciano Spalletti piuttosto che al Milan di Massimiliano Allegri, anche lui in corsa per il centravanti polacco.
E Lewandowski?
"Sicuramente parte uno tra David e Vlahovic. L'indiziato? Potrebbe essere David, perché Spalletti ha più volte fatto capire di volere Vlahovic, il problema sono gli infortuni. Spalletti si è esposto parecchio per Vlahovic, il cui procuratore si è incontrato spesso con Tare".
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