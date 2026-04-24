Matri: "Lewandowski potrebbe essere quella quota leader che serve in una squadra come il Milan"

Matri: "Lewandowski potrebbe essere quella quota leader che serve in una squadra come il Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 00:40News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con "4-2-3-1", l'ex attaccante di Milan e Juventus, fra le altre, Alessandro Matri, ha parlato del futuro di Robert Lewandowski, che vedrebbe bene in rossonero: 

"Dove vedrei bene Lewandowski? Al Milan. Anche se con Modric la quota dei 40 si alza, però abbiamo visto che nel nostro campionato il croato ha fatto la differenza, e Lewandowski può fare la differenza e la fa ancora. Poi penso che sia quella quota leader che serve in una squadra come il Milan". 