Maignan si mostra sorridente (e in rossonero) sui social: "Stile di vita"

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In queste ore Mike Maignan ha pubblicato sui propri canali social un carosello di immagini che lo ritraggono sia in "borghese" che in rossonero, tra allenamenti, partite a qualche frase motivazionale delle sue. Il capitano del Milan è quel tipo di persona che lascia nulla al caso, neanche quando si tratta di condividere un post sui social, anche perché se oggi è diventato tra i portieri migliori al mondo è anche per questa disciplina che segue da sempre.

E quindi dietro quella prima immagine che lo ritrae sorridente in rossonero possono essere nascosti tanti messaggi, ma la sensazione è che Maignan volesse dire "Sono contento qui", nonostante la didascalia del post dica tutt'altro, ovvero "Stile di vita", tra un sorriso e una parata.