La Juve guarda a Milanello, Gazzetta: "Spalletti vuole un play: idea Jashari"
La Juventus sarà ospite del Milan tra due giorni, domenica sera a San Siro alle ore 20.45, in occasione della 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in Champions League ma che propone anche molti temi che vanno al di là del pallone che rotolerà sul prato verde. Sono infatti moltissimi gli intrecci di calciomercato di queste ultime ore tra il club rossonero e quello bianconero: sia per quanto riguarda obiettivi comuni, sia per quanto riguarda giocatori che interessano.
In questo senso va letta l'indiscrezione riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che scrive così: "Spalletti vuole un play: idea Jashari. L'occasione del Diavolo intriga la Signora". Ardon Jashari, arrivato per oltre 30 milioni l'estate scorsa dal Club Brugge, è finito nel mirino juventino. Continua la rosea nel suo sottotitolo: "Il tecnico bianconero per il futuro pensa a un regista in più da aggiungere a Locatelli: nel mirino lo svizzero, poco impiegato da Allegri"
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