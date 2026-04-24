Mercato, Tuttosport "Allegri vuole Fagioli come vice Modric"

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Nonostante la Champions League sia ancora tutta da conquistare per il Milan, e questo weekend si giochi una partita molto importante in questo senso a San Siro contro la Juventus, le cronache settimanali sono dominate principalmente dalle voci e indiscrezioni di calciomercato che si fanno ogni giorno più presenti e insistenti. In particolare, in ottica milanista, è il centrocampo il reparto più interessato al momento: sia con il nome di Leon Goretzka ma anche con quello di un ex bianconero come Niccolò Fagioli, oggi alla Fiorentina e citato da Tuttosport.

Scrive il quotidiano con base a Torino questa mattina: "Fagioli è sempre il preferito di Max. Il Diavolo lo vuole come vice Modric". La speranza sottintesa, dunque, è che Luka Modric continui in rossonero anche l'anno prossimo post- Mondiale. Continua Tuttosport nella sua indiscrezione: "Allegri sogna un centrocampo ad altissimo livello. Piace molto anche Koné del Sassuolo come alternativa ai titolari". In generale il Milan segue anche l'olandese Sven Mijnans e dovrà decifrare il futuro di calciatori come Musah e Loftus-Cheek.