Pulisic si è smarrito, la Gazzetta: "Il grande gelo, ora anche il rinnovo è lontano"

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La stagione di Christian Pulisic è veramente difficile da raccontare. Nella prima metà, fino al 28 dicembre, è stato senza dubbio il miglior giocatore del Milan, con ogni probabilità anche il migliore di tutto il campionato. Gol a ripetizione ma soprattutto prestazioni da top player che lo avevano fatto diventare l'ancora di salvataggio della formazione di Allegri, come capitato a Torino quando entrò con la febbre e da solo ribaltò la formazione granata. Nella seconda metà di annata, tutto questo è divenuto solo uno sbiadito ricordo. Pulisic non segna da fine anno scorso e sembra anche nervoso, incapace di rendersi utile in altro modo.

Il rendimento di Pulisic, con il Mondiale all'orizzonte per cui sicuramente ha tanta pressione sulle spalle, non ha fatto altro che incrinare anche le prospettive future in maglia rossonera. Oggi la Gazzetta dello Sport prova ad affrontare il tema: "Pulisic, il grande gelo". E poi viene rincarato nella parte più importante: Quasi cinque mesi senza segnare e anche il rinnovo ora è lontano". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il prolungamento dell'esterno sembrava imminente e invece è sfumato. Insieme al gol". L'americano ha un contratto fino al 2027 con un'opzione di un anno ma a oggi tutto tace: le prestazioni in campo non hanno per nulla aiutato.