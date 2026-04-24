Allegri insiste su Goretzka, il CorSport titola: "Lo sprint di Max"

vedi letture

Nella giornata di ieri si è verificato a Casa Milan un altro incontro molto importante tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri. Era presente Giorgio Furlani e c'era anche Igli Tare. Come accaduto anche nelle scorse settimane, anche nella giornata di ieri si è parlato di calciomercato e in particolare il tecnico rossonero ha ribadito che, se la squadra otterrà la qualificazione in Champions League, sarà opportuno rinforzala con i colpi giusti e possibilmente di esperienza.

Il nome più caldo per Allegri è sicuramente quello di Goretzka, fatto risuonare anche nel vertice di ieri mattina presso la sede di via Aldo Rossi. Il centrocampista tedesco si libera a zero e il Milan si è già fatto avanti con un triennale a 5 milioni, più opzione di un anno. Lo riporta il Corriere dello Sport che oggi titola così in merito: "Il summit ieri a Casa Milan. C'è solo Goretzka. Lo sprint di Max". L'allenatore spinge tanto per avere il centrocampista e il Milan attende la certificazione dell'Europa che conta per sferrare l'attacco decisivo e sfruttare l'abbrivio che si è costruito in queste settimane con il calciatore e il suo entourage.