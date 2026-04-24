Meno 2 a Milan-Juventus, Tuttosport: "Max e Lucio allo specchio"

vedi letture

Tra due giorni il Milan si gioca una fetta importante della sua stagione: i rossoneri iniziano la volata delle cinque partite finali a San Siro contro la Juventus, concorrente diretta per un posto Champions League e che paga solamente tre punti dai rossoneri. Con una vittoria la formazione di Massimiliano Allegri non conquisterebbe matematicamente il posto nell'Europa che conta ma farebbe certamente un grande passo in avanti. La sfida mette di fronte all'altro due degli allenatori più considerati del panorama italiano, entrambi toscani: Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

Oggi l'edizione di Tuttosport dedica ai due tecnici un pezzo che li mette a confronto. Il titolo recita così: "Max e Lucio allo specchio". Poi viene aggiunto un altro duello: "Leao-Yildiz, elisir di giovinezza". Si legge quindi: "Una sfida che va oltre il campo per i toscani Allegri e Spalletti, chiamati a risolvere la crisi dei due club e a rimediare alle carenze delle rose. I due numeri dieci rappresentano il talento e le speranze del salto di qualità per Milan e Juve. Sfida ora in controtendenza: bianconeri solidi, rossoneri fragili in difesa".