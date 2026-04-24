Milan pazzo del Cavallo Pazzo, il CorSport: "Rabiot il punto fermo di Allegri"

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Il fatto che Massimilano Allegri avesse insistito così tanto con la dirigenza rossonero per portare Adrien Rabiot a Milano, sul finire della scorsa finestra estiva di calciomercato, già doveva far capire che è sempre meglio fidarsi delle considerazioni e indicazioni dell'allenatore livornese. Il centrocampista francese, considerando globalmente l'andamento della stagione, è stato probabilmente il miglior giocatore rossonero, insieme al connazionale e amico Mike Maignan. Anche in questo momento di difficoltà, l'ex Marsiglia ha sempre risposto presente, come al Bentegodi con il suo inserimento decisivo.

Per questo motivo questa mattina il Corriere dello Sport gli ha dedicato un pezzo per esaltarne le qualità e la leadership che si è costruito a suon di grandi prestazioni in campo. Il titolo recita così: "Rabiot allo zenit. È il punto fermo per Allegri, leader vero: il Milan è suo". Nel sottotitolo si legge poi: "L'allenatore rossonero forzò la mano per averlo al Diavolo: sapeva che attorno a lui avrebbe costruito la Champions". Secondo quanto viene riportato, il francese ad agosto ha rifiutato anche offerte economicamente molto più vantaggiose per riunirsi con Allegri, suo mentore.