Casting punta, CorSport: "Per Guirassy il Dortmund chiede 60 milioni. L'attacco gira su Ramos"

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Il Milan del futuro potrebbe avere un reparto offensivo molto differente da quello che vediamo in questo momento nella rosa di Massimiliano Allegri. Nella stagione in corso, che si concluderà con le prossime cinque partite, gli attaccanti sono stati il vero flop della formazione rossonera: l'ultimo in gol è Rafael Leao lo scorso 1° marzo, con Pulisic che non segna dal 28 dicembre. Insomma la fisionomia dell'attacco è destinata a cambiare, con tanti nomi che vengono fatti per il futuro.

Oggi il Corriere dello Sport mette sul tavolo diversi profili che potrebbero fare al caso della rosa milanista e su cui la dirigenza sta già prendendo informazioni. Scrive il CorSport: "Guirassy top, l'attacco gira su Ramos. Il Borussia Dortmund chiede 60 milioni, al Psg basterebbe anche il prestito. Idea Thiago". Per Serhou Guirassy il prezzo è molto elevato; viceversa Goncalo Ramos può arrivare a titolo temporaneo mentre salgono anche le quotazioni di Igor Thiago, centravanti brasiliano del Brentford che tanto sta facendo bene in Premier League. Nell'occhiello notazione anche sul futuro di Leao: "Il flop rossonero in zona gol: tanti, da Leao in poi, andranno via"