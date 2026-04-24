Sfida di mercato, Tuttosport: "Milan contro Juve: obiettivo Goretzka"

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Uno dei nomi più ambiti di tutta la sessione estiva di calciomercato sarà sicuramente quello di Leon Goretzka che, già in questi giorni e in questi mesi, sta tenendo banco sulle cronache del mercato europeo. Il centrocampista tedesco classe 1995 ha annunciato ormai tempo fa che al termine della stagione non rinnoverà con il Bayern Monaco e dunque sarà libero a parametro a zero. Vista la sua esperienza e la sua qualità, sono tante le squadre che si sono piombate a parlare con l'entourage del calciatore: tra queste Milan e Juventus.

Rossoneri e bianconeri si affronteranno domenica sera alle 20.45 a San Siro per un posto Champions League, ma potrebbero prolungare la sfida anche in estate sui tavoli roventi delle trattative. Scrive Tuttosport questa mattina: "Milan contro Juve: obiettivo Goretzka. I due club sul centrocampista del Bayern". Nel sottotitolo si riporta: "Allegri spinge per il tedesco: lo ha ribadito anche ieri a Furlani e Tare. Spalletti lo vuole: è vincente". E poi ancora, lato rossonero: "Contatti con Tare già a gennaio, però il giocatore ha rinviato a giugno. Affare complicato: Goretzka è uno dei parametri zero più ambiti d'Europa".