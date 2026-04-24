Bernardo Silva o Goretzka: che arrivi almeno uno! Altrimenti il salto di qualità sarà un’illusione

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Sì è vero. Il prossimo mercato del Milan dipenderà tantissimo dalla qualificazione in Champions League. Prima questo step, poi però bisognerà dar voce a delle idee serie e che possano alzare il livello dei rossoneri per la prossima stagione. Gli esempi Modric e Rabiot aiutano, e forse fanno anche un po' mangiare le mani visto la stagione di un Milan che, non dimentichiamolo, è stato in lotta per lo scudetto fino a poche settimane fa. Forse, questa è solo una supposizione, se la società avesse agito meglio in altri ruoli (attacco?) la squadra di Allegri avrebbe potuto togliersi altre soddisfazioni. Il focus resta però sul mercato. Almeno uno tra Bernardo Silva o Leon Goretzka. Assolutamente.

UN MERCATO DI QUALITA'

L'età è solo un numero. A questa squadra servirà la giusta esperienza di campioni internazionali. Ben vengano i Modric e Rabiot ma non dovranno essere solo dei casi isolati. L'esempio perfetto è nelle situazioni di Bernardo Silva e Goretzka, entrambi in uscita dai rispettivi club. Un'occasione ghiotta, da non lasciarsi sfuggire. Si potrà discutere della tenuta fisica e motivazioni, ma mai sul valore dei giocatori. In questo Milan, oggi più che mai mancano i campioni. E quei due rappresentano a pieno questo step. In passato, anche recentemente abbiamo però visto qualcuno fallire. Kyle Walker non fu proprio un esperimento felice, ma non importa. Allegri da vero gestore sa bene come si valorizzano questi calciatori.

BERNARDO E GORETZKA: LA SITUAZIONE

Acquistare Leon Goretzka a parametro è un'occasione rara, ed è anche vero che diversi club hanno preso informazioni. Come abbiamo riportato nelle scorse ore però, in questo momento il Milan è in vantaggio sulle altre concorrenti. Servirà prudenza, ma arrivano segnali positivi.. Si tratterebbe di un segnale positivo anche per il futuro di Massimiliano Allegri, che ha chiesto di rinforzare l'organico anche in vista della prossima stagione. L'allenatore toscano aveva già sondato il centrocampista ai tempi della Juventus. Il vero e unico nemico del Milan sarebbero proprio i bianconeri, anche loro interessati al centrocampista tedesco. Sembrano (purtroppo) poche le speranze ad oggi di vedere Bernardo Silva in rossonero. Anche qui, la Juventus avrebbe mosso dei veri approcci per il campione portoghese, ormai in uscita dal City. Un jolly offensivo di livello che avrebbe fatto davvero comodo ai rossoneri, ad oggi la Juve però resta l'unica italiana in corsa.