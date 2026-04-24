Ramazzotti ricorda: "Con l'Atletico, la scorsa estate, il Milan ha trattato la cessione di Theo. I rapporti per Sorloth sono buoni"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan in attacco: "La rosa della prossima stagione sarà allargata, perché ci sarà da giocare di più durante la settimana (meglio se in Champions), e soprattutto dovrà avere più qualità. Se nel 2025-26 l’obiettivo era tornare tra le prime quattro, entro il 2028 l’input è dare l’assalto al tricolore della seconda stella. Per questo servono elementi che alzino il livello, che abbiano esperienza internazionale, che siano professionisti esemplari. Come Sorloth, uno che si sacrifica per la squadra, che può fare la prima punta ma anche l’attaccante esterno nel 4-3-3 (come con la Norvegia) e che ha giocato in otto Paesi diversi. È alto 195 centimetri, ma è più bravo con il pallone tra i piedi, e ad attaccare gli spazi, che nel gioco aereo. Caratteristiche perfette per Allegri. Tra coppe europee e nazionale, inoltre, è oltre quota 120 incontri. Insomma, può essere una guida per i compagni.

Con l’Atletico la scorsa estate il Milan ha trattato la cessione di Theo Hernandez, arrivando vicino alla fumata bianca. I rapporti tra i due club, insomma, ci sono. E pure il calciatore non è insensibile di fronte alla possibilità di giocare in un nuovo campionato e in un top club che punterà a vincere lo scudetto. In Premier non ha sfondato, idem in Germania, mentre nella Liga ha dimostrato di poter essere un fattore".