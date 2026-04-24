Scontato che a fine stagione Fullkrug torni al West Ham senza il pagamento del riscatto fissato a 5 milioni

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Matteo Nava, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan: "Sommando i gol nel 2025-26 di Gimenez, Füllkrug e Nkunku a malapena si arriva a quota otto. Sei quelli realizzati dal francese, che però ha giocato anche molto di più dei due compagni di reparto. Facendo un rapido calcolo che comprende fino a ora gli stipendi e la quota di ammortamento di ciascuno, ogni rete del trio è costata al Diavolo la bellezza di 2,18 milioni di euro netti. Ma se il bilancio economico dei tre acquisti (Füllkrug in realtà è a Milano solamente in prestito) può far storcere il naso ai contabili di via Aldo Rossi, quello puramente sportivo ha deluso soprattutto i tifosi rossoneri. In particolare, da Gimenez e Nkunku ci si aspettava di più. Il messicano arrivò per 28,5 milioni più bonus alla fine del mercato di riparazione della scorsa stagione, con la convinzione che sarebbe stato il nuovo bomber del Milan per gli anni a venire. L’illusione è durata poco. Giusto il tempo di qualche golletto.

Dopo pochi mesi, Jovic lo aveva scavalcato nelle gerarchie di Conceiçao. Mentre con Allegri, dopo aver cominciato da titolare a causa degli infortuni altrui (Leao in particolare), è stato messo ko da un guaio a una caviglia che l’ha tenuto fermo per circa cinque mesi. Morale della storia: nel 2025-26 un solo gol, quello in Coppa Italia al Lecce. Nkunku, invece, è stato il colpo a sorpresa di fine estate, al prezzo di 37 milioni. L’ex Chelsea qua e là ha regalato qualche acuto, ma il giocatore ammirato al Lipsia, prima di un paio di gravi infortuni, era ben altra cosa. Nkunku non si è mai imposto come un titolare, così come Füllkrug, l’ultimo arrivato. Il gigante tedesco è stato l’unico acquisto di gennaio, ma la sua unica traccia resta il gol decisivo nella vittoria sul Lecce. Scontato che a fine stagione venga rispedito al West Ham senza il pagamento del riscatto fissato a 5 milioni".