Due club di Premier hanno chiamato per prendere informazioni su Leao

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Fabrizion Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha rivelato questa mattina nel suo ultimo video sul canale YouTube che il Milan non sta cercando di vendere Leao al momento: a oggi Rafa non è fuori dal progetto rossonero (LEGGI QUI). È pur vero, però, che da via Aldo Rossi e anche dall'entourage del giocatore portoghese stesso sono disposti ad ascoltare delle offerte che si dimostreranno allettanti. Ed è anche su questo che si concentra l'indiscrezione di Romano che rende conto sia delle voci legate al Barcellona che di quelle legate alla Premier League.

Fabrizio Romano su possibili club interessati a Rafael Leao: "Per quanto riguarda il Barcellona, a parte il fatto che sia un giocatore apprezzato dal Presidente Joan Laporta non c'è nulla: il club blaugrana non ha avviato trattative concrete con il Milan o con gli agenti del giocatore. Ci sono tanti rumours che arrivano dall'Inghilterra. Posso dirvi che ci sono alcuni club di Premier League che hanno fatto delle chiamate per capire la situazione di Leao: qual è il suo valore, quanto vuole incassare il Milan, qual è la situazione del suo stipendio. Sono due i club di Premier League hanno chiamato per prendere informazioni su Leao: al momento non ci sono proposte ufficiali o trattative avviate. Un anno fa era interessato anche il Bayern ma oggi il club bavarese ha nomi diversi nel mirino per la posizione, come Anthony Gordon"