Pellegatti: “Fagioli piace molto ad Allegri, Vlahovic lo vedo al Bayern Monaco”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato rossonero, sempre più prossimo al suo avvio ufficiale. Di seguito le sue parole:

"Il Milan sta lavorando molto al centrocampo per la prossima stagione. Un altro giocatore, che forse è il preferito di Massimiliano Allegri, è Fagioli della Fiorentina. Viene ritenuto uno dei giocatori più intelligenti sul piano del gioco, sotto il piano dell'organizzazione del gioco, sotto il piano della facilità con la quale si muove e muove la palla. Il Milan lo sta osservando, lo sta monitorando e potrebbe essere forse un nome, anche se abbiamo chiesto qualche conferma ma non abbiamo avuto grandi riscontri, ma sappiamo che è uno dei giocatori preferiti da Massimiliano Allegri. Sia Loftus-Cheek che Fofana potrebbero essere in uscita, Jashari è un punto interrogativo, se magari darlo in prestito un anno e poi riprenderlo. Rimane sempre un altro nome molto caldo a livello mediatico che è quello di Vlahovic. Vlahovic è il giocatore che di tanto in tanto viene fuori perché non ha ancora trovato l'accordo con la Juventus. Dalle voci mie, Vlahovic potrebbe essere destinato al Bayern Monaco che rimanderà al Chelsea Niclas Jackson".