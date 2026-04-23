Pellegatti preoccupato: "In caso di ripescaggio, mi dicono che Milan Futuro stia valutando un'altra strada.."

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Carlo Pellegatti si è esposto così in merito alla situazione di Milan Futuro. I rossoneri, in caso di ripescaggio in Serie C starebbero valutando di intraprendere un'altra strada. Le parole e preoccupazioni di Pellegatti:

“Mi è arrivata una voce sconcertante alla quale non voglio credere. In caso di ripescaggio del Milan Futuro dalla Serie D alla C, il club mi dicono stia valutando l’opzione di rifiutare e stare ancora in Serie D, è incredibile. Un movimento nato per poter migliorare e crescere i giovani talenti nel professionismo. Pensavo sarebbe stata una passeggiata di salute per il Milan Futuro, e invece già l’anno scorso siamo retrocessi..”.