Domani c'è Milan-Juve, oggi Allegri in conferenza: a che ora parla il tecnico rossonero
Ci troviamo nel giorno di vigilia di una delle partite più importanti della stagione per il Milan. I rossoneri domani ritornano a San Siro, in cui l'ultima volta sono stati sconfitti 0-3 dall'Udinese, per ospitare alle 20.45 la Juventus che segue proprio la formazione milanista in classifica, al quarto posto, a distanza di soli 3 punti. Inutile dire che si tratta di un big match cruciale per quanto riguarda la caccia al posto Champions League: i passi falsi di Como e Roma nell'ultimo turno danno a entrambe le compagini più respiro ma di certo non serenità.
In vista di questa importate sfida Massimiliano Allegri, che ritroverà per la seconda volta da quando è andato via il suo passato bianconero, oggi alle ore 12 parlerà in conferenza stampa dalla sala dedicata presso il centro sportivo di Milanello, in Carnago. Sarà l'occasione per presentare la sfida ma anche per sapere gli ultimi aggiornamenti dagli incontri del tecnico con la dirigenza di queste ultime ore. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan Tv e sull'app ufficiale rossonero: potrete seguire come sempre il live testuale su MilanNews.it.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan