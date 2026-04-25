Serie A, il programma della 34^ giornata: oggi tre gare, domani Milan-Juve

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Oggi alle 07:00News
di Federico Calabrese

Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A, dopo l'anticipo di ieri tra il Napoli e la Cremonese.

SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45

DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN

LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45