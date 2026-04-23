Pellegatti rilancia: “Mijnans centrocampista eclettico, si ripete l’operazione Reijnders?”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato rossonero, sempre più prossimo al suo avvio ufficiale. Di seguito le sue parole:

"Fase calda del mercato, fase calda perché è la fase della semina, della preparazione prima di affondare i colpi fra un mese/un mese e mezzo. È un mercato molto anomalo perché si svolge durante il Mondiale, ma durante il Mondiale ci sono anche le opportunità, si possono vedere nuovi giocatori. Il Milan sta già seminando. Gila ha giocato una grande partita contro la Lazio ieri sera, il Milan se prenderà questo giocatore prenderà un gran giocatore. Lui e Goretzka sono i due nomi più caldi del mercato per adesso. In attacco il nome più caldo invece è quello di Sorloth. La novità è proposta da Tuttosport che parla di un interessamento per un giocatore dell'AZ, finalista e vincitore della Coppa d'Olanda ovvero Sven Mijnans. Giocatore olandese di 26 anni, fisicatissimo, giocatore che sa giocare anche in posizione centrale, è un centrocampista eclettico. Dal 2023 ha segnato ben 21 gol e ha segnato anche nella finale di coppa. È una scoperta che sta portando avanti Moncada che spera di ripetere l'operazione Reijnders".