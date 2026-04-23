Paganini: "Spalletti si è esposto parecchio per Vlahovic, il cui procuratore si è incontrato spesso con Tare"

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Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha rilasciato queste parole sul mercato della Juventus che ha nel mirino anche Robert Lewandowski, attaccante in uscita a zero dal Barcellona che piace tanto anche al Milan:

Alisson-Juve, si può fare?

"Si parte dal discorso che ha fatto Spalletti, vuole 3-4 giocatori d'esperienza e di qualità per alzare il livello. lo so che vorrebbe De Gea, ma la Fiorentina non può permettersi di perdere lui e Kean. Alisson ti dà garanzie, credo sia un obiettivo concreto, al di là dei costi".

E Lewandowski?

"Sicuramente parte uno tra David e Vlahovic. L'indiziato? Potrebbe essere David, perché Spalletti ha più volte fatto capire di volere Vlahovic, il problema sono gli infortuni. Spalletti si è esposto parecchio per Vlahovic, il cui procuratore si è incontrato spesso con Tare".