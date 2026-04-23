Moretto: "La Juventus sta avendo contatti per Goretzka, ma la priorità è Bernardo Silva"

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la "Juventus sta avendo contatti per Goretzka, ma ad oggi la priorità è più un calciatore alla Bernardo Silva e non un calciatore alla Goretzka. Quindi ad oggi Goretzka per la Juve scende leggermente, Bernardo si alza un po'".

SCATTO MILAN PER GORETZKA

Non siamo ancora in dirittura d'arrivo, ma il Milan sta spingendo forte per arrivare a Leon Goretzka, centrocampista in uscita a zero dal Bayern Monaco. Il tedesco è da tempo in cima alla lista delle preferenze di Max Allegri e per questo il club sta cercando in tutti i modi di soddisfare la richiesta del tecnico livornese. In via Aldo Rossi vogliono piazzare lo scatto decisivo e per questo sono sempre più fitti i contatti con gli agenti del giocatore. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non è ancora fatta, ma il Milan sta avanzando in modo molto deciso per convincere Goretzka a dire sì alla proposta rossonera. Sul tavolo c'è un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione, ma con l'entourage del tedesco si sta discutendo anche della possibilità di inserire un’opzione annuale. Il centrocampista, che prenderà una decisione sul suo futuro prima di andare al Mondiale con la sua Germania, è molto tentato dalla proposta del Diavolo che già sogna in mezzo al campo il trio composto da Goretzka, Modric e Rabiot. La concorrenza è fitta, ma il Milan è al lavoro per anticipare le altre pretendenti, tra cui c'è anche la Juventus. A spingere per il suo arrivo, come detto, è soprattutto Allegri che nei primi incontri con la dirigenza per programmare la prossima stagione è stato molto chiaro: per alzare il livello della rosa, servono almeno quattro rinforzi di esperienza e personalità. Goretzka viene visto come il rinforzo ideale per il centrocampo rossonero: con lui, infatti, il Milan avrebbe due mezzali fisiche d’inserimento ma abili nelle letture difensive (il tedesco e Rabiot), più un maestro come Modric. Nella lista del club di via Aldo Rossi ci sono anche altri nomi per rinforzare la mediana (Koné del Sassuolo e Fagioli della Fiorentina per esempio), ma in cima c'è un solo nome: Leao Goretzka.