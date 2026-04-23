Di Stefano: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Tare e Furlani. Allegri vuole un Milan competitivo”

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Peppe Di Stefano, intervenuto live da Casa Milan su Sky Sport, ha racontato quanto successo nella giornata odierna. Queste le sue parole:

"Ti racconto una piccola novità, questa mattina è avvenuto qui a casa Milan un ulteriore incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, in maniera particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare. Non va letto come un incontro extra ordinario ma un incontro di ordinaria amministrazione, sguardo al futuro, si parla di campo, della prossima partita, si è parlato anche di mercato, di prospettive future del Milan. Lo ricordiamo, Allegri ha un contratto per ancora due anni con i rossoneri e in caso di Champions scatterebbe il rinnovo automatico. Lui vuole rimanere al Milan, stare in un progetto vincente e per essere vincente il Milan dovrà investire sul mercato non solo con giocatori di prospettiva ma anche con giocatori come Modric e Rabiot. Ribadisco c'è stato un incontro interlocutorio tra la parte dirigenziale rossonera e Massimiliano Allegri di programmazione in vista della prossima stagione"