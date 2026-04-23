Marinozzi analizza Leao: “Percentuali dribbling riusciti calata nel tempo, ecco perché”

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Nel suo canale YouTube, Andrea Marinozzi ha analizzato l'evoluzione e l'involuzione di Leao in questa stagione. Di seguito le sue parole:

"Lasciamo stare i temi che sono sempre i più caldi, carattere, atteggiamento eccetera ma parliamo solo di campo, della sua evoluzione da un lato e involuzione dall'altro. Partiamo dalla sua miglior qualità, il dribbling, che nel tempo è cambiato. Prendiamo in analisi la stagione della sua consacrazione, quella dello scudetto (2021/2022). Sono quasi 6 i dribbling tentati a partita (valore più alto in Serie A) nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, poi dalla stagione successiva questo valore inizia a scendere e dal primo posto passa al terzo per poi abbassarsi al 10° posto nel 2024/2025 e quest'anno è fuori dai primi 30 posti. Questo è dato dalla sua posizone occupata quest'anno, molto più centrale, nella quale è più difficile completare dribbling".

Sui dribbling riusciti: "L'analisi diventa più interessante quando andiamo ad analizzare la percentuale dei dribbling completati e non tentati. Nella stagione dello scudetto completava il 60% dei dirbbling tentati, un valore altissimo. Nel tempo poi si è stabilizzata intorno al 50%. Perché questo calo dalla stagione 21/22 a quella successiva? Leao non ha un dribbling che passa negli spazi piccoli tra più giocatori ma ha bisogno di spazio. Leao supera l'avversario in maniera atletica, fisica. L'anno dello scudetto il Milan è stato molto bravo, anche per come difendeva, a creare spazio a Leao che sfruttava al meglio per creare superiorità e occasioni da gol"