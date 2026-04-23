Ordine ci va giù pesante: "Se il Milan continua a farsi portare a spasso da Marotta, il distacco con l'Inter aumenterà"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sulla gestione politica del Milan nel corso del suo editoriale per MilanNews.it: "Ogni giorno spuntano interviste di calciatori del Milan e di ex rossoneri che segnalano e sottolineano il lavoro fatto da Max Allegri in questa stagione. Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di questi riconoscimenti per stabilire, senza schierarsi con un partito o con l’altro, che la scelta virtuosa dell’estate scorsa di affidarsi, finalmente, a uomini di calcio (Tare compreso) è stata giusta.

Continuo a battere su un tasto che a mio avviso è ancora più importante. Il possibile arrivo nella squadra societaria di un personaggio della statura di Adriano Galliani è stato “stoppato”, come raccontano i beninformati, da Scaroni, il presidente geloso del proprio ruolo che sarebbe finito dietro la lavagna. Decisione presa, capo ha. Di sicuro però se il Milan -un po’ come la Juve attuale- continua a farsi portare a spasso dal presidente dell’Inter Beppe Marotta che è il più sveglio della compagnia e anche il più attivo anche sul fronte politico (come dimostra la candidatura di Malagò presidente federale), il distacco con l’Inter è destinato a restare tale se non addirittura ad aumentare. Ecco perché o c’è un cambio di passo nella compagine dirigenziale che deve occuparsi dei temi politici, del prossimo assetto federale che vuol dire scelta del futuro designatore arbitrale, segretario generale etc., oppure sarà inutile lamentarsi di calendari, arbitri e così via".