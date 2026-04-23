Letizia chiaro: "Nell’estate in cui ci sono Vlahovic e Lewandowski a zero, pensare di valutare altri nomi è francamente un’autentica follia"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sulla gestione del Milan: "La statistica per cui l’ultimo attaccante del Milan a segnare almeno 15 gol in campionato rimanga ancora Carlos Bacca la dice lunghissima su quale, ormai da anni, sia il problema numero 1 delle stagioni rossonere.

L’elenco di chi ha provato e non ce l’ha fatta è in alcuni casi avvilente, in altri persino sorprendente, visto che qualche grande firma è stata provata: il risultato però non è cambiato. Il concetto da cui ripartire in vista dell’estate è allora chiarissimo alla totalità dei tifosi rossoneri: cercare scommesse da 25 milioni (o peggio ancora prendere altri pacchi da 40) e massimo 4 di ingaggio vorrebbe dire solo bruciare un’altra annata, una stagione fondamentale in cui il Milan dovrà invece candidarsi concretamente a vincere.

Nell’estate in cui ci sono Vlahovic e soprattutto Lewandowski a parametro zero, pensare di valutare altri nomi è francamente un’autentica follia, da qualsiasi prospettiva la si guardi. In primis, quella che dovrebbe comandare tutto, se non essere l’unica, cioè il campo: un problema così grande e acclarato non ha altre soluzioni se non delle certezze, cioè dei giocatori che hanno già fatto gol con una big in Italia (Dusan) o in altissimi palcoscenici di Champions (Robert). Astenersi esperimenti tipo Sorloth e compagnia".