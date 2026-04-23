Juventus, per Yildiz e Thuram programma ad hoc verso il Milan
(ANSA) - TORINO, 23 APR - La Juventus si è allenata alla Continassa senza Thuram e Yildiz, i due calciatori hanno svolto un programma personalizzato. Nello staff bianconero, però, c'è fiducia di poterli recuperare in tempo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, mentre per Holm potrebbe prevalere la cautela dal momento che il suo è un problema di natura muscolare. In attacco Spalletti pensa di dare ancora spazio a David, in gol contro il Bologna, e a centrocampo lancerà certamente Locatelli insieme a McKennie e Cambiaso. Anche in difesa non sono previste rotazioni con Kalulu, Bremer e Kelly a protezione della porta di Di Gregorio. (ANSA).
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