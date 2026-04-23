Elezioni Figc, Abete: "Sono soddisfatto che si cominci a parlare dei problemi del calcio"

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- ROMA, 23 APR - "È stato un incontro positivo e diretto. L'occasione è stata importante, c'era una rappresentanza organica delle componenti con la possibilità di scambiare idee e riflessioni". Così Giancarlo Abete, in corsa per la presidenza Figc, all'uscita dall'incontro con Aic e Aiac a Roma, durato più di due ore. "Ci sentiremo nei prossimi giorni, avendo ascoltato sia Malagò sia me faranno le loro valutazioni. Io vado avanti tranquillamente. Sono soddisfatto che si cominci a parlare dei problemi del calcio. È importante che all'interno delle componenti ci sia una riflessione che non sia solo collegata al nome".