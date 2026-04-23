Inchiesta escort, anche Pedersen smentisce: "Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati"

Inchiesta escort, anche Pedersen smentisce: "Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati"MilanNews.it
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Ieri alle 23:20News
di Lorenzo De Angelis

Dopo Rafael Leao (CLICCA QUI per leggere la notizia), anche l'esterno del Torino Marcus Pedersen ha smentito il proprio coinvolgimento nell'indagine che sta portando avanti la Guardia di Finanza a proposito di un giro di escort che vedrebbe coinvolti diversi giocatori di Serie A, non iscritti però nell'elenco degli indagati. 

Sui propri canali social il giocatore granata ha così scritto: "Negli ultimi giorni sono circolate notizie su di me che non corrispondono alla realtà. Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati né legami con gli ambienti citati. Ho già dato mandato ai miei legali di tutelare la mia reputazione a agirò nelle sedi opportune qualora il mio nome venga ulteriormente utilizzato in modo improprio".