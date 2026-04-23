Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi della terzultima giornata. Big match serale per il Milan

Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi della terzultima giornata. Big match serale per il Milan
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Oggi alle 22:00News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 23 APR - Definite date, orari e programmazione Tv delle sfide della terzultima giornata di Serie A in cui spicca l'antipasto della finalissima di Coppa Italia Frecciarossa, in programma a Roma il 13 maggio Lazio-Inter: le due squadre di sfideranno all'Olimpico quattro giorni prima della sfida che metterà in palio il trofeo, sabato 9 maggio alle 18.00. La terzultima giornata, però, si apre venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, per proseguire poi con Cagliari-Udinese, sabato alle 15.00, Lazio-Inter e Lecce-Juventus alle 20.45. Domenica all'ora di pranzo tocca a Verona-Como, appena prima di Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, entrambe alle 15.00.

Alle 18.00 scendono in campo Parma e Roma, mentre il programma della domenica termina co n Milan-Atalanta. Napoli-Bologna, lunedì sera, è l'ultima sfida della 36ª giornata di Serie A Enilive. (ANSA).