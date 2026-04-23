Bezzi elogia Allegri: "È tra i migliori allenatori della Serie A di questa stagione"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha detto la sua sui migliori allenatori di questa stagione in Serie A, inserendo in questa classifica anche il rossonero Massimiliano Allegri.

Sarri, Chivu e Fabregas i migliori allenatori di quest'anno in Serie A?

"A me interessa poco il podio, però dico che ha fatto molto bene Chivu, che ha la rosa più forte che c'è in Serie A. Dopo ieri sera metto Sarri, che è stato strepitoso in una stagione assurda, completamente piena di problemi. Poi posso mettere al secondo posto Chivu, e sicuramente metto Allegri, che ha giocato con una squadra senza attaccanti e andando in Champions è già una grande stagione. E' una stagione da 9 quella di Sarri. Sarri ha già deciso che andrà via, credo che Firenze sia la piazza congeniale per lui. Non può più restare alla Lazio".