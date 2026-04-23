Così come quello con Malagò, giudicato positivo da Aic e Aiac l'incontro con Abete

Così come quello con Malagò, giudicato positivo da Aic e Aiac l'incontro con Abete
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Oggi alle 21:40News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' stato un confronto di oltre 2 ore che ha verificato la possibilità di convergenze alla luce delle passate collaborazioni". Lo spiegano in una dichiarazione all'ANSA Aic e Aiaci dopo l'incontro con il presidente della Lega Dilettanti abete in vista delle elezioni del nuovo numero uno della fedrcalcio: "Abbiamo proposto - affermano i sindacati di giocatori e allenatori - la nostra visione strategica ad Abete. La parola passa nei prossimi giorni ad una analisi con gli organi interni (consiglio direttivo e delegati) per le necessarie valutazioni". (ANSA).