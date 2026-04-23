Sassuolo, confermata la squalifica di Berardi. Tornerà direttamente contro il Milan

Sassuolo, confermata la squalifica di Berardi. Tornerà direttamente contro il Milan
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Oggi alle 21:21News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - SASSUOLO, 23 APR - Mancherà ancora Berardi. Infatti la Corte d'Appello ha respinto il ricorso del Sassuolo contro la squalifica per due giornate del giocatore, espulso il 12 aprile in Genoa-Sassuolo. Confermata l'ammenda di 10mila euro. Sarà dunque ancora Volpato a sostituire il capitano. In vista della trasferta di Firenze, ballottaggio tra i pali con Muric favorito su Turati. Sempre in difesa una maglia per due sulla fascia sinistra tra Doig e Garcia. Dopo la buona prova offerta la settimana scorsa, Grosso potrebbe concedere una ulteriore opportunità a Nzola al posto di Pinamonti. (ANSA).