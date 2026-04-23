Tifosi Lazio, arrivata la decisione: assenti nel derby ma ci saranno in finale contro l’Inter

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Ieri sera, al termine di una partita incredibile, la Lazio si è qualificata alla finale di Coppa Italia che si giocherà il 13 maggio a Roma, nel suo Stadio Olimpico. L'eroe della serata è stato il giovane Motta, portiere classe 2005, che ha parato quattro rigori di seguito. Raggiunta la finale dunque, la domanda che tutti si ponevano era se il tifo organizzato dei capitolini avesse presenziato o meno alla partita. In risposta a questa domanda è arrivato proprio nelle scorse ore il comunicato della curva che ha chiarito la situazione in vista del derby contro la Roma e in vista della finale.

LAZIO-INTER IN COPPA ITALIA, CI SARÀ IL TIFO?

La decisione è stata presa e spiegata, il tifo organizzato della Lazio sarà presente alla finale di Coppa Italia. "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa". Questa la spiegazione che si legge nelle righe della nota ufficiale. Decisione diversa invece per il derby di Roma, in programma il 17 o 18 maggio, nel quale gli ultras biancocelesti non occuperanno il proprio settore ma guarderanno tutti insieme la partita fuori dallo stadio a Ponte Milvio (luogo di ritrovo dei tifosi).