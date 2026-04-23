Il candidato presidente alla Figc Abete spera ancora nel ripescaggio dell'Italia ai Mondiali

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- ROMA, 23 APR - "Da tifosi non si può che sperare, da persone che hanno una logica nella quale ci sono situazioni collegate a un quadro normativo ho delle grandi perplessità. Tutto può avvenire ma se, come leggo, il soggetto fa la proposta per Trump non saprei da che parte iniziare". Sono queste le parole di Giancarlo Abete, possibile candidato alla presidenza Figc, sulla proposta di Zampolli, l'inviato del presidente Usa, Donald Trump, di ripescare l'Italia ai prossimi Mondiali al posto dell'Iran.

"Io sapevo che c'era una situazione collegata alla rappresentatività di aree geografiche. Se fossi un continente direi che quel posto spetta a una squadra dello stesso continente. Onestamente non ho approfondito, speravo di non doverlo fare quando mi sono dimesso nel 2014, poi c'è stata necessità di farlo perchè non ci siamo qualificati per tre volte consecutive alle fasi finali" conclude.