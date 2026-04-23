MN - Giroud entusiasta per Rabiot: "Un top player! Sono molto felice perchè al Milan servono giocatori come lui"

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È difficile quantificare quanto i tifosi rossoneri amino Olivier Giroud. Il tormentone del derby, lo scudetto vinto, le giocate decisive anche da portiere... Il francese, nei suoi anni al Milan, ha dato tanto e ha ricevuto tanto: non poteva essere altrimenti, visto come ha onorato quella maglia rossonera che ammirava da ragazzino. Oggi Giroud gioca per il Lille in Ligue 1, e a 39 anni è già arrivato a quota 11 gol stagionali. La redazione di MilanNews.it, con il suo inviato Alessandro Schiavone, ha avuto il piacere di intervistare il campione francese.

Questo un breve estratto della seconda parte (clicca QUI per leggere la prima parte):

"Ero molto felice quando ho visto che Adri aveva firmato per il Milan. Ho detto a tutti che era una cosa top, top per il Milan. E per lui anche. Lui è un leader naturale che ha bisogno di parlare con i giocatori e anche con Rafa. Leão ha bisogno di sostegno e sono sicuro che non solo Adri gli sta vicino ma anche Mike e Luka. Tutta la squadra lo sta aiutando. Rafa, se mi senti voglio dirti che ti amo".