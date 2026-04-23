Moretto: “Nessun accordo tra Juve e Vlahovic per il rinnovo, valutazioni in corso”

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Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione Vlahovic-Juventus. Queste le sue parole:

"Vi avevo raccontato di come le parti stavano trattando sul rinnovo, Vlahovic ha il contratto in scadenza che termina tra qualche settimana, il 30 giugno Vlahovic è ufficialmente libero per poter scegliere una nuova squadra. Ad oggi non c'è ancora un accordo tra le parti, ci sono ancora delle valutazioni interne alla Juventus sulla situazione di Vlahovic, da un punto di vista economico perché le parti non sono ancora così vicine. Si sono avvicinate si ma c'è ancora della distanza. E in più la Juventus sta facendo le proprie valutazioni interne se eventualmente fare lo sforzo in più per avvicinarsi alle richieste di Vlahovic o no".