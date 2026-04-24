Romano chiarisce: "Il Milan non sta cercando di vendere Leao. Ma in caso di buona offerta..."

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Stagione molto complicata per Rafael Leao, probabilmente la più difficile sia per la sua condizione fisica mai arrivata a toccare il massimo del potenziale, sia per quanto riguarda il rapporto con l'ambiente che lo ha messo più volte sul banco degli imputati. Un'annata che ha aperto diversi interrogativi sul futuro del calciatore portoghese a cui il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha provato a rispondere nell'ultimo video sul suo canale YouTube pubblicato questa mattina.

La notizia di Fabrizio Romano: "Ci sono tante domande su Rafael Leao: l'esterno offensivo del Milan può essere uno dei nomi della sessione estiva di calciomercato. Al momento, fatemi chiarire una cosa: non è stata una stagione facile per Leao, specialmente la seconda metà, ma nonostante questo il Milan non sta cercando attualmente di vendere Rafael Leao. Dunque non è un giocatore che è tagliato completamente fuori dal club del progetto rossonero. Ma nel caso di una buona proposta sia per il giocatore che per il club, c'è la possibilità di vedere Leao lasciare il Milan nella finestra estiva"