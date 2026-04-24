L'entourage di Lewandowski a San Siro per Milan-Juve: incontrerà i bianconeri

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Il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da decifrare. Nè il giocatore polacco, che compirà 38 anni ad agosto, nè il Barcellona, ormai solo col campionato da giocare e già quasi in tasca, hanno fornito aggiornamenti sulla situazione contrattuale: a oggi si arriverà alla naturale conclusione del percorso che è prevista per il termine della stagione, con l'attaccante che si libererà il 1° luglio e potrà decidere di firmare con chi vuole. La sensazione generale è che Lewandowski voglia ancora rimanere nel calcio che conta.

Per questo motivo si sono mosse subito anche dalla Serie A, in particolare due squadre: la Juventus e il Milan. La prima discriminante sarò sicuramente conquistare un posto in Champions League: ottenuto quello i due club possono provare l'assalto. Al momento i bianconeri sembrano essere in vantaggio, perché partiti prima. Addirittura, come riporta Tuttosport, domenica a San Siro in occasione della sfida tra Diavolo e Vecchia Signora sarà presente l'entourage del polacco: in questa occasione gli agenti di Lewandowski incontreranno i vertici della Juventus per sondare fattibilità e interesse reciproco.