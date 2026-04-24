Bianchin: "Vlahovic va assolutamente considerato per il Milan: piace ad Allegri e ha il contratto in scadenza a fine giugno"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul mercato del Milan in attacco, con i nomi sul taccuino dei rossoneri: "La punta è alfa e omega del mercato del Milan. Le attenzioni principali vanno al numero 9. La spesa principale sarà per il numero 9. La decisione più delicata sarà il numero 9. Il Milan ha diverse soluzioni a disposizione ma sa che, comunque vada, non sarà semplice: prendere un centravanti non è mai facile per nessuno, nemmeno per le grandi d'Europa, categoria a cui il Milan non appartiene più. Moise Kean e Robert Lewandowski sono esempi perfetti. Hanno età diverse: 26 e 37 anni. Costi di cartellino diversi: Kean ha una clausola da 62 milioni (e si prende probabilmente per 45), Lewandowski è a parametro zero, quindi gratis. Ingaggi diversi: Kean alla Fiorentina prende 4 milioni, Lewandowski molto di più.

I nomi disponibili sono molti altri. Dusan Vlahovic va assolutamente considerato: piace ad Allegri e ha il contratto in scadenza a fine giugno. E poi, ovviamente, c'è Sorloth: i rossoneri sono vigili, perché la prossima estate potrebbe dire addio all'Atletico. Gonçalo Ramos lascerà il Psg ma ha costi alti e un passato recente che non invita. Bella sfida...".