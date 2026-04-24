Di Marzio: “Lewandowski sta trattando il rinnovo, se salta occhio a Milan e Juve”

Di Marzio: “Lewandowski sta trattando il rinnovo, se salta occhio a Milan e Juve”MilanNews.it
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Oggi alle 13:40Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha parlato di Robert Lewandowski e delle squadre che potrebbero interessarsi a lui in caso di mancato rinnovo con il Barcellona. Queste le sue parole: 

"Lewandowski sta trattando col Barcellona il rinnovo, se non dovesse rinnovare li è un altro giocatore che il Milan e la Juve possono decidere di tentare, forse più la Juve del Milan. Il Milan non vorrebbe prendere poi tutti i giocatori cosi dalla carta d'identità elevata, però per la Juve rappresenterebbe un rinforzo importante la davanti perché Spalletti vuole un giocatore con caratteristiche fisiche diverse rispetto a quelli che ha".