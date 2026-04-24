Passerini sul futuro di Leao: "Il Milan, a fronte di una proposta di almeno 50 milioni, si siede, tratta e lo vende"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso su MilanVibes sul futuro di Rafael Leao: “Partiamo dal dato di fatto: Leao è sul mercato. Non è sempre stato così, ma quest’anno è sul mercato. Il Milan, a fronte di una proposta di almeno 50 milioni di euro, si siede, tratta e lo vende. Quest’anno qualcosa è cambiato anche nella percezione del pubblico, è stato fischiato come mai è successo, fischiato da praticamente 80.000 persone. Io sono un suo difensore, mi piace moltissimo e so cosa ci sia sotto la maschera, ma nel lavoro bisogna rispondere coi risultati, si viene giudicati su quello.

Leao quest’anno ha fatto comunque la doppia cifra di reti e parametrato alla sua disponibilità e i suoi problemi fisici non abbia fatto così male, ma le storie d’amore che si trascinano non fanno bene a nessuno. Si tratta di un momento in cui lui fa un cambio mentale (difficile a 27 anni e con due figli) oppure un futuro altrove per Rafa potrebbe essere l’inizio di qualcosa di bello anche per lui. L’impressione è che lui abbia già dato il suo meglio al Milan, ma la sensazione è che quel sentiment popolare definisca un amore ammaccato che un addio (ben remunerato) può far bene a tutti, anche ai rossoneri che potrebbero reinvestirli. Ci si aspettava da lui una leadership tecnica e caratteriale, ma è rimasto il ragazzo scanzonato di sempre. Non mi sorprenderei se ci fosse una separazione, ma il Milan perde un patrimonio e deve sostituirlo adeguatamente”