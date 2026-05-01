DS Flamengo: "Paquetá l'acquisto che mi rende più fiero"

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José Boto, direttore sportivo del Flamengo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il dirigente brasiliano ha parlato degli ex giocatori di Serie A che ha portato nel club rossonero: “Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente che non tutti hanno. Danilo? Aveva altre scelte, molto importanti. Come Jorginho, aveva il desiderio di tornare in Brasile e rimanere ad alto livello”.

Qual è l'acquisto di questo Flamengo che lo rende più fiero? “Direi Paquetá. Quando compri un giocatore così, al picco più alto e l’età giusta… Aveva l’opportunità di proseguire in Europa e ora è qui. Sappiamo di potere competere con diversi club in Europa, ma il giocatore deve essere convinto. Se non ha intenzione di giocare in Brasile è molto difficile".