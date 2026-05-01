FIGC, Malagò vuole affidare il Club Italia a Paolo Maldini. L'alterntiva è Demetrio Albertini

vedi letture

Dopo le Lega Calcio Serie A, anche Assocalciatori e Associazione allenatori hanno deciso di dare il loro appoggio a Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza della FIGC. L'ex numero uno del CONI non è ancora formalmente candidato e scioglierà le riserve solo nei prossimi giorni, ma la sua squadra sta già lavornado a programma e nomi. Come scrive stamattina Repubblica, per il Club Italia, cioè la struttura a capo di tutte le nazionali, Malagò vuole convincere Paolo Maldini. L'alternativa è un altro ex giocatore el Milan, vale a dire Demetrio Albertini.

Per quanto riguarda il ruolo di ct, la scelta sarà collegiale: Max Allegri è un nome spendibile più di Antonio Conte oggi, ma in corsa c'è anche Stefano Pioli. Chiunque verrà nominato si dovrà "accontentare" di uno stipendo non oltre i 2-3 milioni di euro. Malagò vuole inoltre inserire nel suo tema anche una donna, ma al momento il nome è top secret.