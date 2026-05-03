La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan può raggiungere il Napoli e allungare sul Como

La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan può raggiungere il Napoli e allungare sul ComoMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Dopo i risultati di ieri, questa è la classifica dalla quale ripartirà la 35a giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 
1. Inter 79
2. Napoli 70*
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 62*
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Udinese 47*
11. Sassuolo 46
12. Parma 42
13. Torino 41*
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32*
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18*
* una partita in più