Serie A, oggi si conclude la 35^ giornata: le partite in programma

Serie A, oggi si conclude la 35^ giornata: le partite in programmaMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Oggi si concluderà la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025/2026: le partite in programma.

Cremonese-Lazio 18.30

Roma-Fioretina 20.45