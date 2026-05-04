Milan Futuro, vittoria e playoff: ecco come è andata l'ultima partita
Netta affermazione di Milan Futuro nell'ultima giornata del Girone B di Serie D: i rossoneri si impongono 10-1 su una Vogherese in difficoltà - indirizzando l'incontro nei primi 45' - e sigillano il quarto posto in classifica. Poco da commentare sul pomeriggio del Chinetti, sbloccato dalla squadra di Oddo dopo 13' col primo gol di Pagliei (rete, peraltro, di pregevole fattura). Prime marcature, in questa 34ª giornata, anche per un riferimento della Primavera come Nirash Perera e per il giovanissimo - classe 2009 - Luca Menon, protagonista della nostra Under 17.
A referto, oltre a un autogol del difensore Russo, il solito Traorè, il rientrante Balentien e i due veterani Branca e Magrassi, quest'ultimo autore di una tripletta. Una vittoria dedicata anche a Mauro Tassotti, omaggiato a inizio partita dai ragazzi dopo un piccolo intervento medico negli scorsi giorni. La stagione regolare va in archivio con un buon quarto posto, frutto di 16 vittorie e 8 pareggi, che vale il raggiungimento dei Playoff di categoria. L'appuntamento, in questo senso, è indubbiamente di prestigio perché domenica 10 maggio alle 15.00 saremo di scena a Verona contro il Chievo, già superato due volte in questo 2025/26.
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