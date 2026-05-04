Per la Roma una Fiorentina ben cotta: 4-0 all'Olimpico e corsa Champions riaperta
MilanNews.it
La Roma strapazza una Fiorentina senza troppe pretese e riapre la corsa Champions, mettendo Juventus e Milan nel mirino. A sole tre giornate dal termine la classifica si accorcia parecchio: 9 punti in ballo, al Milan ne mancano 6 per l'aritmetica certezza, Juve e Roma spingono. All'Olimpico decidono i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
Pubblicità
News
MN - Donadoni meravigliato da Modric: "Va in campo con una voglia di un ragazzino di 20 anni. Questo deve essere lo spirito"
Attacco Milan: il dato inquietante. Basta giocatori di terza fascia. Senza Champions, rivoluzione?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Doverosa precisazione: Maignan ha ritirato la squadra negli spogliatoi, ma dando seguito all'invito dei tifosi milanisti
2 "Ci avete ucciso passione, amore e ambizione": il post social di Milannews.it e il "mi piace" di Theo Hernandez
3 Inchiesta arbitri, Repubblica scrive: "Ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti dei club di A. Contatti che, formalmente da regolamento, non potrebbe intrattenere"
4 Attacco Milan: il dato inquietante. Basta giocatori di terza fascia. Senza Champions, rivoluzione?
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
Gli altri vincono, qui si vive di ricordi e mediocrità. Serve un esame di coscienza: il Milan merita di più!
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Patrick Helmes: "Füllkrug? Andando al Milan si è giocato il Mondiale ma la colpa è sua. Dovrebbe guardarsi allo specchio"
Andrea LongoniAttaccante, qual è la strategia? Troppa incertezza. E l'Inter vince un altro scudetto...
Luca SerafiniDovevate aspettare Parigi per capire? Caos arbitri: l’importante è proteggere i club… Ai rossoneri mancano il coraggio e la materia prima
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com