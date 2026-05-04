Per la Roma una Fiorentina ben cotta: 4-0 all'Olimpico e corsa Champions riaperta

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Oggi alle 22:49News
di Manuel Del Vecchio

La Roma strapazza una Fiorentina senza troppe pretese e riapre la corsa Champions, mettendo Juventus e Milan nel mirino. A sole tre giornate dal termine la classifica si accorcia parecchio: 9 punti in ballo, al Milan ne mancano 6 per l'aritmetica certezza, Juve e Roma spingono. All'Olimpico decidono i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18