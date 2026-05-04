Sabatini sottolinea: “Milan tenuto in piedi da Modric. Anche Allegri ha le sue responsabilità”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato la sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo per 2-0 queste le sue parole:

"Una delusione totale. A partire da Allegri che ha offerto comunque una prestazione con evidenti limiti nei rispetto al Sassuolo, che sarà certo una squadra tra le rivelazioni di questa stagione, ma comunque sempre il Sassuolo è. Eppure il Milan ha subito il gioco della squadra di Fabio Grosso fin dall'inizio. Parliamo di Jashari al posto di Modric, ecco, se nel caso ci fosse bisogno di una conferma, questo Milan è stato tenuto dai fili con la direzione di Luka Modric. Quando non gioca il croato niente da fare. Jashari continua nella sua stagione scioccante, scioccante sia per l'infortunio sia per le prestazioni".