MN - Donadoni non ha dubbi: "Sinceramente il Milan il suo campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa"

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Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Di che male soffre questo Milan?

“Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan. Credo che ci voglia un po’ di equilibrio in tutte le cose. Dal Milan di quest’anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali cosa, il campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa. Centrare l’obiettivo Champions è fondamentale, in questi ultimi periodi ha sofferto un po’ e spesso e volentieri si associa il risultato a quella che può essere una valutazione positiva o negativa e questo credo sia un errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che aveva espresso ma anche il contrario. Ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati su quello che è il risultato utile da raggiungere e alla fine faremo tutte le considerazioni”.